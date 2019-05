Saate „Rakett 69“ hooaja võitja Tiago Golub: ainult valemeid õppida on tüütu 

Esimest teaduskatset täpselt ei mäleta, aga teadus laiemalt hakkas mind huvitama viiendas-kuuendas klassis. Enne seda olin täiesti tavaline koolipoiss. Kõik algas matemaatikast, hiljem tulid keemia ja füüsika. Arvan, et esimese katse tegin koolis õpetaja pilgu all. Minu jaoks on huvitav see, kui teadust saab praktikas kasutada. Valemeid üksi õppida on tüütu.