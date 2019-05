Pere- ja paarisuhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester: tugev varajane side ema ja lapse vahel toetab kiindumussuhete teket hilisemas eas 

„Kui vanem on häälestunud ja tundlik lapse signaalidele ning suudab temaga suheldes väljendada lapsele nendevahelist emotsionaalset ühendust, kujuneb lapse esimesest eluhetkel alates loomulik ema ja lapse vaheline andmise-saamise rütm. Peegelduse kaudu kinnitab ema beebile, et ta näeb teda ja et temaga on kõik korras. Ta on täiesti tahetud sellisena nagu ta on,“ rääkis Kaia Kapsta-Forrester.

„Ilma esmase emapoolse peegelduseta ei tea beebi, mida oma reaktsioonidega peale hakata. Tema kogemuste ja tunnete vahel tekib lahtiühendatus, kuna ta ei saa kinnitust, et tema tunded on tõelised. See juhib teda seesmisesse tühjusesse, üksildusse, mis omakorda võib osutuda allikaks depressioonile, samuti avada tee erinevatele enesehävituslikele käitumisviisidele – viha võib juhtida vägivaldsete käitumismustrite juurde. Inimene võib seeläbi kujuneda ohtlikuks iseendale ja ühiskonnale,“ märkis Kaia Kapsta-Forrester.

Kogenud peresuhteterapeudi sõnul on laps läbi emotsionaalse häälestumise võimeline laenama oma ema või isa märksa kogenumat ajusüsteemi, kasutades seda iseenda arenguks. „Kõige olulisem dialoog lapse elus on sõnade-eelne häälitsemine, koogamine, sülle võtmine, nägude tegemine ja laulmine – see kõik aitab lapsel kogeda ennast tõeliselt mõistetuna. Ta saab sellest sõnumi, et ta on oma vajadustes nähtud, aktsepteeritud ning tema vajaduste eest kantakse hoolt.“

„Me teame midagi enamat aju plastilisusest, mis aitab traumadejärgselt taastuda ja üles ehitada katkenud ühendusi meie ajusüsteemis. Samuti soovime, et emad, kes tahaksid anda oma maksimumi, ei kuhjuks süütundest olukordadega, kus midagi vääramatut tuleb vahele ja nad ei suuda ega saa lapse jaoks alati 100% kohal olla. Vahele võib tulla näiteks ema enese või lapse haigus, erinevad kriisid peredes ja peresuhetes. Emasid on võimalik alati toetada oma lapsega taasühinemise protsessis. Oluline on võtta ka arvesse, et nii nagu romantilistes suhetes, ei pruugi ka vanem-laps suhtes tekkida kohest armastust esimesest silmapilgust. Mõned vanem-laps suhted kasvavad ja arenevad ajas ning pikkamööda,“ lausus Kaia Kapsta-Forrester.

„Kõige eeltoodu üle mõtiskledes ei ole ilmselt võimalik ema-lapse vahelist varajast seotussidet ja suhet üle tähtsustada,“ lisas Kaia Kapsta-Forrester.