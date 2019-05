Ekspert annab nõu: kuidas kortermajas elades biojäätmeid edukalt sortida ja kompostida? 

Anneli elab Pelgulinnas ja nende majal on biojäätmete konteiner. Peale selle lahtine ja kinnine kompostikast. Eestis on iga omavalitsus paika sättinud kindlad nõuded, millest lähtuda. Eraldi biojäätmete konteiner peab olema kortermajades, kus on üle kümne korteri. Väiksemate majade puhul on ühistu vaba valik, kas tellida eraldi konteiner. Kompostikast ei ole kohustuslik, aga võiks olla.