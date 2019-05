Kaks paari kaksikuid ilmale toonud Annika: ega portselanitehasest saagi savinõusid tulla 

Annika ja Kaarel ei rääkinud kunagi omavahel, et neil võiks olla suur pere. Kaksikute Emma-Lotta ja Anna-Liisa (10) ning Lenna-Riini (8) sünni järel tekkis aga mõte, et perre võiks pesamunaks tulla poeg. Poegi lootis paar ka veel siis, kui neid üllatati uudisega, et sündimas on teine paar kaksikuid. «Kui saime teada, et tegu on siiski tüdrukutega, oli see uudis jälle teistpidi tore – vanematest õdedest jäi alles hulgaliselt kraami, mille saime taaskasutusse võtta,» räägib Annika ja muheleb, et viiest lapsest nende perre piisab. «Ega portselanitehasest saagi savinõusid tulla,» viskab Kaarel ikka nalja, kui keegi uurima kipub, kas ühtegi poissi ikkagi plaanis pole.