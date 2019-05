Prints Albert: Grace Kelly oli väga hooliv ema, kes pakkus meile palju hellust ja kaitset 

50ndate ühest kuulsaimast Hollywoodi näitlejatarist sai 18. aprillil 1956 prints Rainier III abikaasa. Filmi "The Country Girl" eest parima naisnäitleja Oscari saanud hülgas oma karjääri, et abielluda Monaco kroonprintsiga. Grace Kelly filmidest meeldib printsile kõige enam Alfred Hitchcocki hittpõnevik "Rear Window" ("Tagaaken").

"On liigutav kohtuda inimestega, kes olid temaga kohtunud või tundsid teda. Või isegi nooremad generatsioonid, kes küll teda ei teadnud, kuid keda tema välimus ja naeratus on inspireerinud," lausus Albert.

"Ta on otseselt või kaudselt puudutanud nii paljude inimeste elusid üle kogu maailma ja oma reisidel kohtan ma jätkuvalt inimesi, keda mu ema on puudutanud ning see on ilmselgelt hästi liigutav," ütles prints.