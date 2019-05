Naisteleht Kiri peatoimetajalt Merle Luik , täna, 06:00 Jaga: M

Lugesin hiljuti ajalehest, et soomlased ei taha enam Eestis käia. Põhjuseks nimetati halba teeninduskultuuri ja seda, et Eestis ei saavat enam soome keelega hakkama. Mina olen viimase kuu jooksul sattunud kaks korda olukorda, kus tuleb tõdeda, et siin ei saa enam isegi eesti keelega hakkama!