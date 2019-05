Kas Camilla Parker Bowlesist saaks hea kuninganna? 

Aastate jooksul on rahvas hakanud Camillat rohkem omaks võtma, kirjutab The Cheat Sheet . Ta on olnud Charlesile suurepärane abikaasa ning Williamile ja Harryle hea kasuema, ent kas temast saaks ühel päeval ka hea kuninganna?

Camillat pole küll palju näha, kuid see ei tähenda, et rahvas teda ei armastaks. Algselt ei kiitnud kuninganna Elizabeth prints Charlesi abielu Camillaga heaks, kuid aastate jooksul on tunded muutunud. Camilla on näidanud kõigile, kui usaldusväärne ja hooliv inimene ta on ning ta on saanud headeks sõpradeks nii Kate'i kui ka Meghaniga. Võttis küll aega, kuid Camilla on viimaks omaks võetud ning ta võtab oma Cornwalli hertsoginna ja tulevase kuninganna rolli väga tõsiselt.