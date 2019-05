Loe, milliste lihtsate nippide abil täna 81. sünnipäeva tähistav Eve Kivi jätkuvalt nii särav välja näeb! 

«Jooge õunamahla,» naeris elurõõmus Eve Kivi telefonitoru teises otsas, kui Naisteleht seda temalt möödunud sügisel päris. Pildid kampaania jaoks tehti sügise alguspäevil. «Nii et keegi ei saa öelda, et poseerin vanadel fotodel,» kõneleb daam. Muide, jutt naturaalse õunamahla joomise kasulikkusest on aga täitsa tõsi – tema ise eelistab tervislikke jooke ja suhkruga limonaadidest hoiab eemale. «Teinekord on aga hea juua ka klaasike punast kuiva veini,» soovitab ta.