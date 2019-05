Mailis Reps: kui sul pole võimalik olla ideaalne ema, ei tähenda see ju, et oled halb ema! 

"Kui sul pole võimalik olla ideaalne ema, ei tähenda see ju, et oled halb ema! Hea ema võib olla ka kesk­konnas, mida ta ei saa valida – kasvatades last üksi või vägivaldses suhtes," kinnitab üksi kuute last kasvatav Reps. "Meil pole seda süsteemi, et vägivallatseja tõstetakse naise vanematelt päritud korterist välja, vaid ema lastega peab välja kolima. Me liiga lihtsalt idealiseerime seda head ema – nii et kõik ülejäänud, kes “ruudustikku” ei mahu, tunnevad end ebatäiuslikuna."