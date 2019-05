Sven Soiveri tütar viivitas ilmaletulekuga: šampanja, seks, saun, põrandapesu, trepid, pikad jalutuskäigud – kõik nipid said ära proovitud! 

Märtsi lõpus Sveni ja abikaasa Jekaterina perre sündinud Viktoria viivitas ilmaletulekuga ikka korralikult. «Šampanja, seks, saun, põrandapesu, trepid, pikad jalutuskäigud – kõik nipid said ära proovitud,» meenutab mees Naistelehele antud intervjuus viimaseid nädalaid. Lõpuks võeti appi arsti saatekiri, kuid sünnituse esilekutsumiseni ei jõutud. Ent tütre sünniga on mängus teisedki paberid. 29. märtsi päeval oli Sven tööl. Just siis, kui Mart Helme Stenbocki maja ees koalitsioonilepingu mustandit lehvitas, sai reporter kodust sõnumi: «Veed tulid ära.» Sven ütleb naljatamisi, et ei teagi nüüd, kas tütar sündis konservatiivse rahva­erakonna toetuseks või protestiks.