NAISTELEHE BEEBIJUTUD | Laps on tähtis, aga ära unusta ka enda partnerit! 

Keegi ei alusta suhet ootusega, et nagunii ollakse ühel päeval õnnetu. Kõik ju loodavad, et nende kooselu saab olema õnnelik. Miks siis vahel leitakse end punktist, kus olla ei tahaks? Mis on läinud viltu? Mida saaksid teha, et hoida oma suhet suurte muutuste ajal?