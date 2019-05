Horoskoop AVESTA 9. mai | Tänane päev on seotud aktiivse võitlusega õigluse eest Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Tänane päev on seotud aktiivse võitlusega õigluse eest. Päeva valitseja kingib õiglastele meheliku jõu ja vastupidavuse, terava silma ja vapruse. Loobu illusioonidest ning näe asju nii nagu need on. Võida enda sisemised kahtlused ja astu võitlusse, et sealt võitjana välja tulla. Kui midagi täna alustad, siis vii see ka lõpule.