Need on kevade ja suve kõige moekamad teksad! 

Teksapüksid on ilmselt kõige populaarsemad riideesemed, mis on igaühel kapis olemas. Kui muidu tuleb moehaidel igal hooajal osta mitu paari trenditeksasid, sest erinevaid moekaid stiile on lihtsalt nii palju, siis sel aastal seda tegema ei pea. Nimelt on ühte tüüpi teksad teistest mitu korda trendikamad. Kahjuks ei pruugi need aga olla sellised, mida paljud kohe jalga tahaksid tõmmata.