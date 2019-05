Popdiiva Anne Veski tähistab sünnipäeva piduliku soolokontserdiga 

Suure sünnipäeva kontserdi raames tulevad kindlasti esitusele taas kõik Anne Veski suurimad hitid, teiste seas näiteks “Roosiaia kuninganna”, “Viimne pilet”, “Jätke võtmed väljapoole”, “Kui lahe atmosfäär (Hea tuju laul)”, “Позади крутой поворот” jpt. Lisaks kõlavad lood, mis ei mahtunud juubelishow kavasse ning ka mõni üllatuspala. “Hitid tulevad esitamisele igal juhul. Publik tahab neid kuulda, ka mulle meeldib neid koos publikuga laulda. Aga mul on nii palju häid lugusid, mida mul ei ole võimalik igal, isegi kolmetunnisel kontserdil esitada. Seekord lisan kavasse ka lugusid, mis ei kõlanud Saku Suurhallis. Varuks ka mõni üllatuspala, mida olen viimati aastakümneid tagasi esitanud”, lisab Veski.



Alexela Kontserdimajas astub Anne lavale koos oma mitmeliikmelise saateansambliga, mille koosseis saab sünnipäevakontserdi puhul veelgi laiendatud: “Suurendame näiteks puhkpillide sektsiooni, sest sünnipäeva tuleb tähistada pidulikult ja suurelt!”.



Anne sõnul veedab ta oma sünnipäeva päeva, mis on 27. veebruar, sealhulgas ka Alexela Kontserdimajas, kus teeb järgmise päeva etteasteks proove. “28. veebruari õhtul aga ootan juba teid kõiki koos tähistama ja kaasa laulma. Seda enam, et Saku Suurhall kontsert oli välja müüdud ning kõigile soovijatele pileteid ei jätkunud. Nüüd on meil uus võimalus kohtuda!”