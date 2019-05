KUULA | Miljardid avaldasid lühialbumi „Imeline“! 

“"Imeline" EP sisaldab lugusid, mis pärinevad "Kunagi läänes" sessioonidelt, ent me ei saanud neid debüüdi ajaks piisavalt hästi kõlama. Tundus, et nad vajasid rohkem aega, sest nüüd nad tõepoolest kõlavad õigesti. Selles mõttes on “Imeline” justkui "Kunagi läänes" plaadi C-pool.”, selgitab Marten Kuningas.

Raul Ojamaa kirjeldab kaveri salvestamise tagamaid: ““Varju” nägin ma Vahur Kersna suurepärases Jaak Joala kohta tehtud dokumentaalfilmis. Sel hetkel sain ma aru, et just see lugu ongi nüüd see õige. Kaveri tegemise idee oli meie bändis juba mõnda aega idanenud, aga seda õiget lugu polnud aga leidnud. Esiteks läks mulle väga korda Jaak Joala elulugu – kunstnik, keda mõisteti hukka sellepärast, et ta tegi seda, mida nii andekas inimene olenemata riigikorrast ja muust tühjast-tähjast tegema peab - jagas oma annet ja tegi head meelt võimalikult paljudele inimestele. Lugu “Vari” Henry Laksu tekstiga on küll üle 20 aasta vana, aga praegusel ajal, kus me oma sisemisi lahkhelisid Instagrami filtrite, “coolide” riiete ja “chilli” attitude'i alla matame. Paraku, “joosta oma varju eest ei saa” – mida kaugemale sa oma mured viskad, seda suurema hooga nad üks hetk tagasi lendavad."