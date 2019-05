Silmaring Miljardid avaldavad reedel lühialbumi "Imeline" Toimetas Jaane Tomps , täna, 09:34 Jaga: M

Pressimaterjal

Marten Kuningas, Raul Ojamaa, Peedu Kass ja Kristjan Kallas ehk ansambel Miljardid avaldavad homme nelja looga lühi-albumi “Imeline”. Tegemist on jätkuga bändi auhinnatud debüütalbumile “Kunagi läänes”. “Imeline” EP sisaldab muuhulgas kaverit Gino Vanelli loost “Wild Horses”, mis Henry Laksu eestikeelsete sõnadega kuulsaks lauldud Jaak Joala & Laineri poolt.“"Imeline" EP sisaldab lugusid, mis pärinevad "Kunagi läänes" sessioonidelt, ent me ei saanud neid debüüdi ajaks piisavalt hästi kõlama. Tundus, et nad vajasid rohkem aega, sest nüüd nad tõepoolest kõlavad õigesti. Selles mõttes on “Imeline” justkui "Kunagi läänes" plaadi C-pool.”, selgitab Marten Kuningas. Raul Ojamaa kirjeldab kaveri salvestamise tagamaid: ““Varju” nägin ma Vahur Kersna suurepärases Jaak Joala kohta tehtud dokumentaalfilmis. Sel hetkel sain ma aru, et just see lugu ongi nüüd see õige. Kaveri tegemise idee oli meie bändis juba mõnda aega idanenud, aga seda õiget lugu polnud aga leidnud. Esi