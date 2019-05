AVESTA 10. mai | Tänane päev on pühendatud küllusele, viljakusele, rõõmule ja rahule 

Kell 9.16 algav kuutsükli 7.päev ilmestab päeva sõnalise maagiaga. Kui sa ei oska sõnadega töötada, siis ole parem vait, sest vastasel korral võivad haigestuda sinu kopsud. Tühi loba teeb kurja sulle enesele. See on väga hea päev vabanemiseks parasiitsõnadest. Jälgi, kuidas ja mida räägid ning nopi need kõnest välja, rõhuta risusõnu eraldi, sest nii hakkad neid alati märkama.

PÄEVA MÄRGID: Kui sinu kohal süttib ootamatult valgus, siis ennustab see head tervist ja heaolu. Kui näed tihti peeglit või leiad peeglikillu, siis on tulemas elumuutus. Kui kell hakkab järgi jääma, siis on karta varanduse kadu, või teed midagi valesti; kui kell käib ette, siis on see oodatud sündmuste kiirendamine. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid need, mis jäid meelde. Segased ja sümboolsed unenäod pole tähenduslikud. Kui nägid unes välku, sädemeid või tuld, siis ennustab see tervenemist, elumuutust või kauget teed, kuid see tuleb alles pika aja pärast.