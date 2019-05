Horoskoop AVESTA 12. mai | Tänane päev lubab teha kõike, mis sulle meeldib Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Tänane päev lubab teha kõike, mis sulle meeldib. See on kerguse, armastuse ja õilsate tegude päev. Alusta uusi asju, lõika juukseid ja küüsi. Juukselõikus on pigem selles mõttes, et alustada midagi uut. Kui naine soovib oma ellu midagi uut, siis tavaliselt alustab ta soengu muutmisest ja juukselõikusest. Energeetiliselt on see alateadlik soov vabaneda vanast taagast ja alustada uut elu.