AVESTA 13. mai | Tänane päikesepäev on pühendatud usule ja südametunnistusele 

Kell 13.36 algab kuutsükli 10. päev, mis on seotud inimese pidevalt uueneva energia ning vaimse iseseisvusega. Läbi meditatsiooni võib jõuda oma juurte ja algallikani. Hea on teha perekondlik teeõhtu ning parandada peresiseseid suhteid. Hea on rääkida lastele nende esivanematest, traditsioonidest, kuid ka nende endi lapsepõlvest.

PÄEVA MÄRGID: Ootamatu vihma kätte sattumine või lihtsalt märjaks saamine ennustab kaitset ja abi kõrgemalt. Purunenud pärlid, mahakukkunud kõrvarõngad või kiikumajäänud sõrmus on needuse, laostumise või kaotuse märgiks. Kui mõni koht hakkab kõvasti sügelema, siis kirub sind keegi. Hea kui sa tänase ja homse päikesetõusu vahel üldse und ei näinud ja eriti halvad on selged ja kirkad unenäod. Ainus hea unenägu on vihma käes olemine, sest see on puhastumise märk.