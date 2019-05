AVESTA 14. mai | Tänase päeva märksõnad on kõrgeim tõde, õiglus ja ustavus 

PÄEVA MÄRGID: Kui ärkasid linnulaulu peale, siis on see lähemal ajal saabuva suure edu ja rõõmu aluseks. Väiksemad raha või asjade kaotused on vabanemine halvast karmast. Ühtegi leitud asja pole soovitav üles võtta, kuna sellega võtad endale võõra karma. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest täituvad vaid konkreetsed. Mida kirkam oli uni, seda kiiremini täitub.