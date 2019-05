Inimesed Prints Harry või hertsoginna Meghan: kelle nägu Sussexi beebi rohkem on? Naisteleht.ee , täna, 12:30 Jaga: M

Harry and Meghan present baby Archie Prince Harry, Duke of Sussex, and Meghan Markle, Duchess of Sussex are joined by The Queen, The Duke of Edinburgh and Doria Ragland, as they present their baby son Archie to the World at Windsor Castle, Windsor, Berkshire, UK, on the 8th May 2019. Picture by Chris Allerton/SussexRoyal STRICTLY EDITORIAL USE ONLY//GEORGEROGERS_ROGERS295/1905090935/Credit:Chris Allerton/SussexRoya/SIPA/1905090936 Chris Allerton/SussexRoya/SIPA/Scanpix

Sussexi beebi on viimaks ilmavalgust näinud. Harry ja Meghani esiklaps sündis ametliku teadaande järgi 6. mai varahommikul kell 5:26 ja kaalus 3,2 kilo. Õnnelikud vanemad paistsid esimestel fotodel oma pojast lummatud ja loomulikult ka veidi väsinud, ent kumma vanema nägu pisike Archie rohkem on? Kas ta on rohkem oma isasse või emasse?