Juhan Kilumets ema Margitist: ilma tema suurepäraste plaanideta ei suudaks meie perekond vist üldse funktsioneerida 

«Juba üles viiv trepp ajas hirmu nahka. Tegelikult olin siis veel nii väike, et peaaegu poleks mind üles lubatudki. Õnneks oli armas ema saatjana kaasas ja tänu temale saingi võimaluse oma hirmuga silmitsi seista,» meenutab poeg. Ema peas oli sündinud geniaalne plaan, mis nägi ette, et tema saadab poja üles ja jookseb siis treppidest tagasi alla lapsele vastu. «See muidugi tema kalkulatsioonist läbi ei käinud, et tõenäoliselt jõuan mina liumäest alla enne, kui tema treppi mööda mind tervitama,» muigab Juhan. Tudisevate jalgadega lükkas poiss ennast lõpuks veetorust alla.

«Kui ema siis lõpuks alla jõudis, askeldasid basseini juures juba vetelpäästjad. Tema oli jõudnud veel mõelda, et huvitav, mis küll juhtunud on?» naerab Juhan. Püssikuulina liumäest alla lennanud poiss oli nimelt korraks keset vetemöllu kaduma läinud. Õnneks oskas ta piisavalt hästi ujuda ja tõsist ohtu ei tekkinud. «Tõsi on see, et ilma ema suurepäraste plaanideta ei suudaks meie perekond vist üldse funktsioneerida. Aga sel päeval oli tema plaanis valearvestus,» võtab spordikommentaator kokku loo, mille üle pereringis tänini mõnusalt naerda saab.