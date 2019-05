Inger Fridolin: mu ema Janne teab alati ilusaid kohti, mida avastama minna 

«Kuna mu isa on kahel aastal laulnud sealses ooperifestivali kooris, on Aix-en-Provence’ist saanud meie jaoks nagu teine kodu, kuhu tahaks alati tagasi minna,» mainib laulja. «Eelmise suve reis oli eriline, kuna ema pidas seal ka enda sünnipäeva. Veetsime selle tähtsa päeva autoga mägedes sõites, lavendlipõldudel käies ning lõpetasime õhtul pidulikult välirestoranis söömisega. Reis Lõuna-Prantsusmaale pole kunagi igav, sest mu ema teab alati ilusaid kohti, mida avastama minna, ning ta räägib meile, lastele, nendest paikadest nagu giid või ajalooteadlane,» kiidab Inger. «Reis Lõuna-Prantsusmaale on alati eriline, kuna see koht meenutab mulle tänu meie ühistele mälestustele alati mu ema!» õhkab ta.