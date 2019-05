Inimesed Anni Arro: teise sünnituse puhul arvas kaasa, et ma suren ära Liina Metsküla , täna, 15:18 Jaga: M

TEET MALSROOS

«Kõik ju teavad, et pärast laste saamist elu muutub. Mina arvasin naiivselt, et ah, mis ta ikka nii palju muutub! Kõik on ju enda teha. Võtan lapse igale poole kaasa ja pole hullu ... Aga reaalsus on ikka hoopis teine,» räägib septembris teise lapse saanud kokk Anni Arro (36).