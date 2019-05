Inimesed Helen Kõpp: tütre kaks esimest elukuud olid nagu maapealne põrgu Liina Metsküla , täna, 11:00 Jaga: M

«Olin sünnitusest kuulnud igasuguseid lugusid. Tihti öeldakse ju, et see on maailma suurim valu. Kuna mul on hästi valusad menstruatsioonid, eeldasin, et sünnitus võib olla midagi sarnast. Pärast lapse ilmale tulemist selgus, et mu menstruatsioonivalu ongi umbes sama hull,» avaldab saatest «Prooviabielu» tuntud Helen Kõpp (27), kes sai mullu juunis tütre Carmeni emaks.