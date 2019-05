TOP 9 | Need staarid tähistavad saabuvat emadepäeva esimest korda ema rollis 

28. detsembril sündis folkmuusikute Eeva ja Villu Talsi perre tütar, kes sai endale imearmsa nime – Lilli! Eeva tunnistas ajakirjale Pere ja Kodu antud intervjuus, et naudib ema rolli ja lapsega kodus olemist väga. "Enne oli lõbus, aga nüüd on päris. Ma ei igatse isegi välja sööma või kinno," ütleb Eeva. "Küll me seda ka jõuame, aga praegu ei viitsikski. Olen hea meelega kodukana: teen süüa ja tegelen lapsega. Need on nii mõnusad asjad, et kõik see võiks kesta mõnda aega veel."