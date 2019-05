Kust saada samasugust kleiti nagu beebit näidanud Meghan Markle'il? 

Kui Kate Middleton maailmale esmakordselt oma lapsi näitas, siis võis nii mõneski kleidivalikus näha austusavaldust printsess Dianale. Meghan Markle valis aga kleidi, mis on pigem trendikas ning kõigile üllatavalt ei pärinegi mõne tuntud moemaja loomingust.

Nimelt on kleidi disaineriks Grace Wales Bonner, kes on praegu veel küllaltki tundmatu briti disainer, kuid kellele ennustatakse suurt tulevikku. Viimasele viitab seegi, et juba praegu saab naise loomingut soetada mitmetest tuntud disainerrõivaid müüvatest butiikidest ja veebipoodidest nagu Net-A-Porter.com, Matchesfasion.com jne.