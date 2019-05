Feministide lemmikrõivas on ikka veel trendikas! 

Neid riideid, mida seostatakse teatud liikumistega pole just palju. Küll aga on sellise märgi saanud endale külge üks naiste pluus, mis tegelikult on moeareenil olnud juba 19. sajandist. Tegemist on seotava lehviga pluusiga, mida moemaailm tunneb kui pussy bow blouse.