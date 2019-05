Ootamatu avaldus! Meghani kõmuline poolõde Sussexi beebi sünnist: olen väga õnnelik 

"Pere on pere. See on minu meelest ajalooliselt tähtis hetk ning kuigi täiskasvanutel on omavahel palju probleeme, meeldiks mulle näha, et kõik üritavad neid lahendada," lausus Samantha väljaandele DailyMailTV. "Me oleme oliivioksa välja sirutanud, nüüd on Meghani kord".

"Tahan, et ta teaks, et tal on suur pere ning ta on osake ajaloost ning me oleme tema pärast elevil," jätkas ta. "Oleme Meghani ja Harry pärast elevil – ma olen tema üle väga õnnelik. Ma armastan teda, ta on mu väike õde. See ei loe, mida oleme varasemalt üksteisele öelnud, ta peaks tegema õige otsuse. Meg, ma tahan sulle öelda, et sul on siin (Ameerika Ühendriikides – toim.) pere, kes on sinu pärast äärmiselt elevil."

Samantha loodab, et beebi sündi aitab parandada ka Meghani ja tema isa Thomase katkiseid suhteid. Hertsoginna kõmuline poolõde andis mõni aeg tagasi teada, et avaldab peagi mitte ühe, vaid lausa kaks raamatut. Esimene paljastus peaks ilmavalgust nägema aprillis, teine aga juunis. Thomas Markle on samuti ähvardanud oma tütrest raamat kirjutada.

Sussexi hertsoginna Meghan ja tema isa Thomas Markle on pärast kuninglikke pulmi põhjustanud meedias palju draamat. Loomulikult pole Meghan tüli isaga ametlikult kommenteerinud, kuid Thomas on võtnud sõna pea igas suuremas meediaväljaandes.