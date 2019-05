UUE MUUSIKA REEDE | Anett avaldas debüüt-lühialbumi "All Over Again", millel teeb kaasa ka Jüri Pootsmann 

““All Over Again” on minu soolokarjääri debüütalbum ja tunnen, et selles on palju eneseotsingut ja katsetamist. Minu kirjutatud materjali seovad tugevalt ühtseks lugude ausad sõnumid ja emotsioon. Just nendest väärtustest lähtun alati muusika kirjutamisel, hetkeolekut muusikasse kandes,” avas Anett enda muusika loomise tunnetust.