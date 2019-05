VEIDRAD MOERÖÖGATUSED: Ühe säärega püksid ja 5000eurone sibulavõrk  

Kas teil on kunagi juhtunud, et ei suuda otsustada, kas panna jalga lühikesed püksid või hoopis korralikud kostüümipüksid? Õnneks on Koreast pärit pushBUTTONI-nimeline moebränd leidnud lahenduse ja disaininud viisaka välimusega kontoripüksid, millel puudub üks püksisäär. Disainiime hind on 423 eurot. Kuhu täpsemalt sellise paari pükstega minema peaks, pole selge, kuid arvata on, et viisakat riietust eeldavasse kontorisse ei tasu oma trenditundlikkust nendega näitama siiski minna...