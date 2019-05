Miks kõik moemaanid pikisilmi vihmasadu ootavad? 

Läbipaistvast kilematerjalist vihmamantlit, mida enamik on nõus vaid viimases hädas paduvihmas kandma, ilmselt moe või trendiriietega ei seostata. Ometi on see tagasihoidlik rõivas tegemas moes tõelist võidukäiku ning võib isegi öelda, et sellest on saanud luksusese. Nimelt on vihmamantel ilmunud paljude tuntud brändide kevadkollektsioonidesse ning nende eest küsitakse hingehinda. Näiteks Itaalia luksusbränd Fendi küsib oma moelaval nähtud läbipaistva, nahaga ääristatud vihmamantli eest ligi 3000 eurot. Kui arvate, et tegu on naljaga, siis nii see ei ole ning Fendi mantlid on niivõrd populaarsed, et enamikus kohtades on need juba ammu läbi müüdud. Mõnes muus luksusbutiigis on aga võimalik hakkama saada ka 2000 euroga ning mõnel juhul võib hinnalipikul olla „vaid“ kolmekohaline arv. Seejuures tuleb kindasti märkida, et tegu pole sugugi mingi järjekordse naistevärgiga, vaid vihmamantli omamine ja kandmine on täpselt sama moekas ka meeste seas.

Fendi kuulus vihmamantel, mis maksab 2800 eurot. Vida Press

Kust vihmamantel ühtäkki moeareenile ilmus, polegi tegelikult väga selge. Usutavasti on tegu asjaoluga, et inimest üritatakse loodusele lähemale tuua ning mõista anda, et iga ilma jaoks on oma riietus.

Teisalt pole see aga sugugi esimene kord, kui vihmamantel end moemaailma pressib. Näiteks esimest korda võis seda näha moepiiblis Vogue juba 1905. aastal. Toona väitis ajakiri, et tegu on asendamatu rõivaga maapiirkonnas. Nimelt on Vogue alati olnud eelkõige veidi jõukama rahva moežurnaal ning toonagi eeldati, et nende lugejatel on nii linna- kui ka maakodu. Vogue’ist võtsid kiiresti eeskuju ka teised ajakirjad, mis kord näitasid vihmamantlit kui praktilist riietuseset, siis jälle kui midagi eriti glamuurset. Tõsi, märkimisväärseim moeseeria nendega ilmus alles 1962. aastal Briti ajakirjas Harper’s Bazaar. Pealkirjaga „Raincoats at the Ritz“ on see senimaani üks glamuursemaid moeseeriaid, kuhu ükski vihmakaitseriietus senini sattunud on.

Iga moeröögatuse puhul on paslik küsida, kas tegu on nii-öelda ühe hooaja liblikaga või kestab vaimustus nende üle kauem. Ekspertide sõnul oleneb see suuresti sellest, kas vihmamantlit osatakse piisavalt hästi turustada. Näitena on toodud Canada Goose’i ülisooje parkasid, mis on mõeldud ekstreemses külmas ellujäämiseks, kuid millest on saanud omamoodi vormirõivas rikaste ja ilusate seas, kes enamasti kuigi pakaselises kliimas ei ela. Seega saab näha, kas moemaanid ka järgmisel aastal vihma himustavad, või on päikesepaiste jälle populaarne.

Kui sinagi tahad eriti moekas välja näha, siis tasub silm peale panna mõnele alljärgnevale vihmamantlile:

