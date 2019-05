Kuidas leida õige kandekott beebi kandmiseks? 

Beebi kandekotis kandmisel on mitmeid eeliseid, millest üks tähtsaim on füüsilise läheduse pakkumine beebile, suurendades niimoodi pisikese kindlus- ja turvatunnet, muutes nad rahulikumaks ning reguleerides nende kehatemperatuuri ja südamerütmi.

Lisaks beebile annab kandekoti kasutamine mitmeid eeliseid ka vanemale. „Oma lapse kandekotis kandmisel on vanema käed vabad ja nad saavad puhkust pidevast beebihoidmisest ning seeläbi leevendust ka kätele, seljale ning õlavööle langevast koormusest. Samuti saab vanem vajadusel tegeleda teiste asjadega, hoides samal ajal last rahulikuna enda läheduses,“ tõi Kaup24 turundusjuht Giedrė Vilkė esile.

„Kandekott on kindlasti mugavam ja lihtsam ka reisimisel. Tihtipeale beebid magavad ka paremini kandekotis, sest tunnevad vanema südamelööke, mistõttu on hea kasutada kandekotti ka näiteks magamispausideks, mil vanem saab kerge füüsilise koormuse tervisekõnnil beebi magamise ajal,“ nimetas Vilkė eeliseid, miks mõelda kandekotile.

Mida kandekoti valimisel silmas pidada?

Eelkõige tasuks mõelda vastupidavusele. „Kui soovid kandekotti, mis suudaks pisikest pikka aega kanda, tasub mõelda sellisele variandile, mis mahutab erineva pikkusega last ning võimaldab last kanda nii, et lapsega on silmside. Üldjuhul eelistavad vanemad imikut kanda näoga enda suunas ja kui laps suuremaks saab, siis keeravad ta näoga väljapoole.“

Kandekoti valikul tasub mõelda nii vanema kui ka lapse tervisele ja mugavusele. Kandekoti kandja peaks veenduma, et beebi jalad saavad olla puusadel mugavas "M“ asendis ning beebi kasvades lõdvalt rippuvas asendis. Samuti peaks läbi mõtlema, kui palju selja- ja õlatoetust vanemal tarvis on. „Kui sul on tavaks hoida last mitmeid tunde seljal või kõhul, siis tasub mõelda sellisele versioonile, millel on polsterdatud õlarihmad ja nimmetugi,“ sõnas Vilkė. Lisaks tasub tähelepanu pöörata ka materjalile - ergonoomiline puuvill on kindlasti lapsesõbralikum kui sünteetilised materjalid.