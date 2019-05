Kas teadsid? Hambatrauma nõuab kiiret ja õiget tegutsemist! 

Marju (40) saatis kahe aasta eest tütar Anita (10) nagu tavaliselt ujumistrenni. Ja sai mõne aja möödudes telefonikõne, et lapsega juhtus õnnetus. «Ta sõitis treeningu lõppedes veetorust alla, kuid ega ma sündmuste täpset käiku teagi. Igal juhul väljus ta sealt nii, et ühe jäävhambast esihamba asemel laiutas tühi koht,» meenutab ema. Õnneks leidis keegi hamba basseinist üles, pistis selle piimaga täidetud topsi ja andis koos kommentaariga Marjule üle: «Teil on kaks tundi, et arstile jõuda. Niikaua hoiab piim hamba elus.»