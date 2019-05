Piret Kalda: spordiklubis, kus peab ilus välja nägema ja kaunites dressides olema, ma ei käi 

«Tegin sportvõimlemises isegi meistrijärku,» tähendab ta Naistelehele antud intervjuus. Spordikaugetele lugejatele teadmiseks – need on tõsised harjutused spordisaali kõige hirmsamatel riistadel, poomil ja rööbaspuudel.

«Liikumine on mul siiani veres. Ja treeningul hüpelda või kangi tõsta mulle ei meeldi, pigem siis juba mati peal väherda – me nimetame seda kolleegidega vähkremiseks,» sõnab Piret. «Just pilatest ja joogavõimlemist soovitan ka teistele 50+ naistele. Tore on ka vesiaeroobika. Spordiklubis, kus peab ilus välja nägema ja kaunites dressides olema, ma ei käi. Teatritrennis võib ka lotendavates pükstes väänelda – pole kellegi asi!»