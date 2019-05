Elis Aunaste vanaemaga üles kasvamisest: passisin kas või terve päeva tänavanurgal oodates, kui tulemas oli ema 

"Me mõlemad vanaemaga teadsime, et vanaema pole ema," lausub Elis ajakirja Pere ja Kodu veergudel. "Mina, passides kas või terve päeva tänavanurgal oodates, kui tulemas oli ema. Tema… küllap ta lihtsalt teadis seda oma elureaalsuse vastuvõtu oskuse taustal. Kas vanaemal oli hetki, mil ta soovis, et ei peaks enam lapsekarjas olema ning kogu seda igapäevategevuste ja vastutuse koormat kandma? Välja küll ei paistnud, aga küllap tal ikka oli"