Kodumaiste menusarjade “Lõks” ja “Kaks kanget Sovetistanis” uued osad esilinastuvad voogedastuses enne tele-eetrit 

Krimisari “Lõks” on põnev ja musta huumoriga vürtsitatud lugu politsei mõrvarühmast, mis seisab iga nädal silmitsi lahendamatuna näiva kuriteoga ning peab tabama konfiskeeritud narkoraha jahtivad ekspolitseinikud. Alex (Pääru Oja) arvab, et politseiosakonna valemängijate paljastamisega on tema ülesanne mõrvarühmas täidetud, kuid osakonna uus juht Leevike (Peeter Oja) on teisel arvamusel. Alexi uueks ülesandeks saab välja mõelda, kuidas endistest politseinikest rahavargad Krüger (Tambet Tuisk) ja Alliksoo (Mart Nurk) kinni võtta.