VIDEO | Olavi Pihlamägi: Ivo Linna alustas oma karjääri kummardusega Alice Talvikule 

"Kui Saaremaa poiss Ivo 1967. aastal Tartusse ülikooli eesti filoloogiat õppima saabus, haaras teda kohe Tartu vilgas muusikaelu," lausus Pihlamägi. Seal kohtus ta Vanemuise suveaias kahe noore teletegijaga, Mati Talviku ja Leo Karpiniga, kes kutsusid Ivo 1958. aasta sügisel uude saatesarja "Kanal 13". Seal saigi Ivo oma esimesed teleristsed, lauldes ansambli The Beatles igihaljast laulu "Hey, Jude". Eesti keeles kandis see pealkirja "Hei, Liis" ja see oli kummardus Mati Talviku abikaasale Aliceile, keda Liisuks hüüti.