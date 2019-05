Epp Kärsin: seksuaalsus ei kao kuhugi ka hilisemas eas – seks võib olla elu lõpuni väga hea ja nauditav 

«Seksuaalsus ei kao ka hilisemas eas kuhugi. Välimuselt võime me muutuda, aga kui hing püsib noor, inimene tahab midagi uut kogeda, on seks selleks suurepärane võimalus. Seks võib olla elu lõpuni väga hea ja nauditav. Minu koolitustel on käinud 75aastane vanaproua ja 76aastane härra. Üks 72aastane härra lubas mulle, et võtab õhtul mu kursuse konspekti voodisse kaasa ja uurib oma naise kehalt kõik need erootilised punktid järele, millest rääkisin. Üks vanem daam aga küsis minult kursuse lõppedes vaikselt, kas ta tohiks minu käest endale dildo osta,» mainib koolitaja.

Üks kursuslane on Epule eriti teravalt meelde jäänud. See oli kuldsesse ikka jõudnud naine, kes tunnistas, et seks on terve elu olnud talle piinavaks kohustuseks. «Ja nüüd võtsid sina nelja tunniga minult häbitunde ära. Kas ma tohin sind kallistada?» küsis see naine. «Kallistas nii, et meil mõlemal olid pisarad silmis. Ma ei uurinudki, mis temas selle piinava häbitunde oli tekitanud. Ilmselt mõni varasem psühholoogiline trauma.»

Seks hoiab noorusliku ja õnnelikuna

Pikas kooselus on peale vananemisega kaasnevate tervisehädade voodielu suureks probleemiks rutiin. «Kui naine teab alati, kuidas seks algab, mis on keskel ja mis lõpus, siis ühel hetkel ei paku see midagi ja naine hakkab teesklema orgasme, kuni loobub seksist üldse. Ühest Durexi 2016. aasta uuringust selgus, et kolmest naisest kaks ei jõua vahekorras orgasmini. 67 protsenti naistest teeskleb orgasmi ja selle põhjuseks on igav seks,» nendib ta. Kui aga naine kogeb Epu sõnul meeleliselt head seksi, ei loobu ta sellest ka kõrges vanuses.

«Mul on kahju inimestest, kes lausa ajaleheveergudel teatavad, et kuldses eas pole seks enam oluline. Kuidas ei ole? Ma tunnen õnnelikus intiimses suhtes naise kaugelt ära. Rahuldatud inimene on rõõmus, tore, sõbralik ja heatahtlik. Näen iga päev, kui palju elujõulisemad on need inimesed, kel lähedus olemas. Ja vastupidi – olen veendunud, et tigetsevad, õelutsevad naised on seksuaalselt rahuldamata. Naise keha võib aastate lisandudes muidugi muutuda ja võib-olla vajame lisaaineid, et olla niisutatud, aga seks hoiab naise noorusliku, terve, vitaalse ja õnnelikuna.»

Kontrolli end