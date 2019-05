LOOD ELUST ENESEST | 72aastane naine: pärast abikaasa surma hakkas mulle meeldima pornofilmide vaatamine 

«Olin meeletult õnnelik, kui Sossi klubis üks enam-vähem minuealine härra mind tantsima võttis ja hiljem galantselt oma autoga koju sõidutas. Kurameerisime tervelt kuu aega, enne kui koos Pärnusse spaapuhkusele sõitsime ja ühise hotellitoa võtsime. Sealt Pärnust mu probleemid alguse saidki. Selgus, et mu kallim on väga põhjalik ja pühendunud armastaja. Mina olin harjunud oma eksmehega, kes mõne minuti mu peal pumpas, omadega ägisedes valmis sai ja siis nagu lapsuke uinus. Uus kallim aga silitas ja suudles mind ligi tund aega. Ta suudles mind igalt poolt! Ma polnud sellega üldse harjunud, läksin täiesti krampi. Mul kulus juba esimesel ööl pool pudelit libestit ja olen pidanud selle varusid ka hiljem korduvalt täiendama. Nii piinlik on uue kallima ees, ta on muidu täiesti suurepärane inimene. Aga mul on ebamugav temaga voodisse minna, tunnen, nagu petaksin teda. Olen vastavaid raamatuid lugenud, püüan nüüd ennast täielikult lõdvaks lasta, juhin kallimat ettevaatlikult. Ma ei ole aseksuaalne, mulle meeldivad teatud silitused ja teatud kohtadest puudutamine. Olen sooloseksi ja teesklemisega juba leppinud. Kui mu kallim on magama jäänud, jõuan vargsi ise kiire rahulduseni. Kuid ma ei julge enam ühisest tulevikust unistadagi.»