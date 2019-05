Juhan Paadam: Eestil on kõik võimalused igavavõitu eelvoorust edasi pääseda 

1999. aastal Israelis toimunud lauluvõistlusel esindasid Eestit Evelin Samuel ja Camille lauluga “Diamond of Night”. See oli esimene Eurovision, kus võistlusele saadetud laul ei pidanud olema rahvuskeeles. Eesti tõi tol korral koju kuuenda koha. Võitjaks osutus Rootsi Charlotte Nilsson lauluga “Take Me To Your Heaven”, kelle taustalauljate hulka kuulus, muide, Sahlene. Põnev on jälgida meie võistluslaule läbi aegade, tänaseks oleme laulnud eesti-, inglise-, itaalia ja võro kiiles. Kindlasti on sellest ajast peale toimunud tohutu muutus, juba teletehnilised võimalused on muutunud tohutu kiirusega ning üks ühele võrdlust on raske teha. “Täna, nagu alati, on peamine küsimus, kuidas artist, looja kõikide nende teletehniliste võimaluste sisse ära ei upuks,“ lausus Paadam ning lisas, et tulemuse Eurovisionil otsustab suuresti esitus laval ja ekraanil, siin ja praegu. Live – nagu tänapäeval tavatsetakse öelda. Kindel on see, et miski pole kindel. Seetõttu tuleb ise teha oma ennustus, kuulata, vaadata, aga mis oluline – nautida maailma kõige suuremat telesõud.