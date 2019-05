VIDEO | Brigitte Susanne Hunt rasedusest ja emadusest Kristina Pärtelpojaga: mul on tunne, et sa tahad poissi saada! 

Kellele rääkis Kristina esimesena, et ta ootab last? Brigitte viib läbi ka testi, mis ütleb, kas oled lapseks valmis või mitte ning mida saavad kaasa teha kõik videovaatajad.

„Mul on tunne, et sa tahad poissi saada!“ kommenteerib Hunt. „Jah. Kui ta on tüdruk, siis ütlen kohe, et ta oli sündides disappointment,“ naljatab Pärtelpoeg. „Aga kui aus olla, soovin, et ikka terve laps oleks – sugu ei ole oluline,“ lisab ta.