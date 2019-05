Esna kõige koledamas majas avas uksed kodugalerii 

Lilian (36) meenutab, kuidas neil Martiniga (37) elu Tallinnas justkui paigas oli. Paaril oli õdus kodu, korralik töökoda, vanaemad ja vanavanaema, kes last hoidsid. Lisaks esimesed väikesed poekesed Tallinna vanalinnas. Kõigi nende paikade vahet liikudes oli logistika tohutu ja ühtäkki tundus noortele, et nad on justkui oravad rattas. «See oli tohutu tõmblemine,» märgib ehte- ja tekstiilikunstnikuna tuntud Lilian. Martin on puusepp, kuid selle kõrvalt õppejõud ka Tartu Ülikooli kultuuriakadeemias.