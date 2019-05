Ithaka-Maria suhtest Tomi Rahulaga: kiirustamine võib juhtida inimesed rabedate otsusteni 

Ithaka-Maria ja Tomi tutvusid muusikakeskoolis ning lauljatar oli vaid 14aastane, kui otsustas oma esimese abikaasaga kokku kolida. "Usaldasin oma last ja usaldasin Tomit ning minu meelest ei olnud ka tema vanematel midagi selle suhte vastu. Tundes Gyrceleat, siis ta on enesekindel, aga ma võisin teda ka usaldada, sest ta on olnud kodus väga hooliv, korralik, koristaja ning samas saab ta ka söögitegemisega hakkama. Ei olnud sellist märki, et ta nüüd hakkama ei saaks," meenutas Heivi.

Ithaka tõi kiirustamise välja pigem miinusena, sest see võib juhtida inimesed rabedate otsusteni: "Ma olen väga õnnelik oma kogemuste üle, mis mul on olnud. Need on olnud kihvtid, siin on olnud palju-palju väljakutseid. Olen õppinud ennast usaldama ja tundma ning õppinud, kuidas ma tahaksin, et minu lapsed ennast tunneksid."