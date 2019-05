Meghan või Kate: kumma hertsoginnaga Camilla Parker-Bowles paremini läbi saab? 

Kate ja William olid enne kihlumist koos olnud juba aastaid, ent Harry ja Meghani suhe kogus tuure väga kiires tempos. Kuigi Camillal ja Kate'il oli üksteise tundma õppimiseks rohkem aega, ei tähenda see seda, et Williami abikaasa Camillale rohkem meeldiks. Camilla oli Meghanist koheselt vaimustunud ja andis kihlusele ka oma õnnistuse. Meghan ja Camilla ei satu koos küll tihti pildile, kuid Harry kasuema on endisesse näitlejatari kiindunud ja ta ei saaks uue pereliikme üle enam õnnelikum olla.

Isegi Charles saab Meghaniga hästi läbi

Meghanil on oma isaga keerulised suhted ja nüüdseks juba pea aasta on Thomas Markle meedia vahendusel soppa loopinud. Prints Charles on mõnes mõttes tema isa rolli üle võtnud. Vaid mõned päevad pärast kuninglikke pulmi nähti Charlesi ja Meghanit südamest naermas ning teineteise seltskonda nautimas. Paistab, et Camilla pole Meghani ainus fänn.

GEORGES ROGERS/SIPA/Scanpix

Camilla ja Meghan võivad veidi lähedasemad olla