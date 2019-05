KUULA | Suvine hitihoiatus! La La Ladiese kaunitar Kethi Uibomägi avaldas esimese soolosingli

"Kahetsust ei tunne, aga lahkumineku tunne on – nagu suhtest läheks lahku. See on isegi hullem veel," sõnas Kethi pärast ansambli La La Ladies viimast kontserti Õhtulehele antud intervjuus. Ilmavalgust on näinud Kethi esimene Karl Kanteri ja Marek Sadamaga kahasse kirjutatud soolosingel "Suvega teel", ent neiu nentis, et üksinda on laval hirmus olla. "Ma olen paar korda käinud ja selline tunne on laval, nagu ma oleks paljaks rebitud."