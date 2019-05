AVESTA 16. mai | Ole viisakas ja lahke, sest kõiki sinu tegemisi jälgitakse taevaste poolt 

Vihma kätte sattumine, kui päike paistab või vikerkaare all seismine on täna väga heaks märgiks: siis võib soovida oma salajasemaidki soove ja need täituvad. Kui näed taevas kolm korda sarnase kujuga pilve, seisab sul lähemal ajal ees raskustega seotud elumuutus. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenäod on tähenduslikud, kui magasid avatud akna või lageda taeva all. Täituvad nädala jooksul. Kui nägid unes taevast, tähti, vikerkaart, siis on oodata õnne ja edu.