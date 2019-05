AVESTA 17. mai | Hoia oma emotsioonid vaos, tee tõsiseid töid, tegele aia- ja põllutöödega 

Kui leiad peenraha, siis on oodata heaolu ja edu. Kui sind mitu korda nimepidi hüütakse või kui ainult näis, et hüüti, siis saad abi kaitseinglilt. Kui lagunevad jalanõud, siis näitab see, et oled kaotanud kaitse. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid košmaarsed ja konkreetsed unenäod, mida nägid päikesetõusul. Kui nägid unes, et lendasid maa kohal või kuulsid oma nime, siis on loota kaitset ja edu.