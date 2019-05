Horoskoop AVESTA 18. mai | Päeva üleskutse on „riietu paksult“! Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Tänase päeva valitseja on püha, jumalik sõna Spenta Manthra. Päeva üleskutse on „riietu paksult“ ning see on mõeldud enesekaitseks sel maagilisel sõnamaagia päeval. Täna on iga inimene omamoodi prohvet ja seepärast vali, kellega suhtled. Palvete lugemine ajab eemale pimeduse ja kurjuse inglid.