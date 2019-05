AVESTA 19. mai | Päev on pühendatud loovale mõttejõule ja seepärast tuleb täna oma mõtteid hoolega jälgida 

Parim märk on vikerkaare nägemine. Kui näed välku või ootamatut valgust, siis räägib see valgustumisest ja selgeltnägija võimete omandamisest. Kui sinu kell jääb täna juhuslikult seisma, siis tähendab see halva perioodi lõppu sinu elus ning toimub üleminek teisele tasandile. Kui kuuled pidevalt kella lööke, kirikukelli või kellukesi, siis on see märk, et sind jälgitakse. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on tähenduslikud vaid eredad ja kirkad unenäod, mille peale ärkasid ja mida lõpuni mäletad. Mäed, kivid, kuhugi ronimine tähistavad takistusi, piiranguid, möödalaskmisi.